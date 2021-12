David Skara passe de Le Portel à Nancy

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Pauline Ledez

L'ailier-fort David Skara (2,03 m, 26 ans) vient de suitter l'ESSM Le Portel (Betclic ELITE) afin de rejoindre le SLUC Nancy (Pro B).

Auteur d'une belle saison en Pro B à Denain (12,8 points à 46,5% de réussite aux tirs et 5,1 rebonds pour 12,4 d'évaluation en 29 minutes), le Croate avait séduit un club évoluant au niveau supérieur, la Betclic ELITE. Cependant, il n'a que très peu joué à l'ESSM Le Portel (12 minutes en moyenne, pour 3,9 points à 40% de réussite aux tirs et 1,4 rebond). Depuis la prolongation de Mouphtaou Yarou, Femi Olujobi (2,06 m, 25 ans) est décalé sur le poste 4, où il alterne avec Devin Davis et Mathieu Wojciechowski. Par conséquent, il ne restait plus beaucoup de minutes à offrir à David Skara.

A la recherche d'une porte de sortie, ses agents lui ont trouvé une opportunité à Nancy, qui cherchait un intérieur afin de remplacer Ife Ajayi, qui a récemment été victime d'une déchirure aux adducteurs. L'effectif lorrain ne comptant jusqu'ici que trois joueurs étrangers, le club a fait le choix de l'engager jusqu'à la fin de la saison. De quoi s'assurer une profondeur de banc minimale.