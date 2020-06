De la Ligue des Champions à Gries, Amanze Egekeze va découvrir la Pro B

PRO B

Crédit photo : BCL

Selon les DNA, Gries/Oberhoffen a engagé l'américano-nigérian Amanze Egekeze (2,03 m, 24 ans).

"C'est un fort shooteur à trois points, un garçon encore jeune qui a une vraie expérience" a commenté l'entraîneur dans le quotidien.

Sorti de l'Université de Belmont en 2018 après un cursus complet de quatre ans et une saison senior de grande qualité (16,7 points à 50% aux tirs et 6,2 rebonds en 35 minutes), cela lui a valu une place dans le meilleur 5 de sa conférence OVC (Ohio Valley Conference) au côté d'un certain Ja Morant. Egekeze a démarré sa carrière professionnelle au Japon. Au pays du soleil et levant, il a connu pas moins de 3 clubs, tous en B1 League, la première division : Yokohama (15 matchs), Ryukyu (4 matchs) et Niigata (2 matchs).

La saison écoulée, le nouvel ailier-fort du BCGO portait les couleurs du PAOK Salonique. Criblé par d'importantes dettes, le club grec, qui a croisé la route de la JDA Dijon, a terminé bon dernier de sa poule de Ligue des Champions avec un bilan de 5 victoires et 9 défaites (4,3 points et 1,9 rebond en 13 minutes) et lanterne rouge du championnat avec un bilan de 5 victoires et 15 défaites (3,3 points et 2,4 rebonds en 13 minutes et 11 matchs). À Salonique, il a joué au côté d'un ancien joueur LNB, Zane Knowles (ex-Charleville et Chartres).

Effectif de Gries/Oberhoffen 2020/21 :