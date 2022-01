De la NM2 à la Pro B : Mathieu Boyer, l'une des belles surprises avec Saint-Chamond

PRO B

Crédit photo : Laurent Peigue

La belle première partie de saison de Mathieu Boyer en Pro B est une ascension inattendue pour les aficionados de LNB. Tout sauf une surprise, en revanche, pour Alain Thinet, le coach couramiaud. « En signant Mathieu Boyer, je savais que le maintien était acquis », rappelle-t-il après la belle victoire du SCBVG au TMB. « Pour moi, c’est l’un des meilleurs postes 5 de la Pro B. Il ne faut pas trop lui dire parce qu’il est bien chez nous. »

« L’un des matchs les plus physiques auxquels j’ai pu participer en Pro B »

Ultradominant en NM1 et leader aux rebonds (9,7) et à l’évaluation (22,7) l'an dernier avec Boulogne-sur-Mer, le pivot bagnolais est d’une facilité déconcertante pour sa découverte de la division. Derrière Mathieu Guichard, le meilleur passeur de la division (9,3), Mathieu Boyer est l’un des hommes forts de cette surprenante formation de la Loire. Auteur de son meilleur match au scoring (22 points à 10/16 aux tirs) et à l’évaluation (25), le Valloirien de formation a d’ailleurs mis le panier de la victoire contre Tours, samedi (la vidéo ici). « Je pense que c’est l’un des matchs les plus physiques auxquels j’ai pu participer en Pro B », explique l’intéressé. « J’ai essayé de me rassurer en commençant le match avec des paniers proches du cercle puis plus le match avancé, plus j’essayais de m'éloigner du cercle. »

« On a un groupe soudé qui vit très bien sur et en dehors des terrains et c’est ce qui fait la différence », reprend-t-il. « Cette cohésion nous permet de ne pas baisser les bras dans les moments difficiles. Aucun joueur ne tire la couverture à soit et c’est aussi ce qui explique notre bon début de saison. C’est rare d’avoir ce type de mentalité quand on évolue à haut-niveau. Je suis arrivé à Saint-Chamond cet été dans un groupe où tous les joueurs m’ont rapidement fait confiance. À partir de ce moment-là, c’était plus facile pour moi de m’exprimer sur le terrain. Sur le plan physique, j’ai aussi dû travailler cet été pour être au niveau parce que la dimension physique / athlétique de la Pro B est supérieure à la NM1 .Voilà comment je peux expliquer ma première partie de saison. On n’est qu’à la moitié de saison, je ne vais pas m’enflammer, le chemin est encore long... »

Mathieu Boyer, l'une des (très) bonnes surprises de Saint-Chamond, leader surprise de Pro B.

« Il a des mains en or et une façon de se resituer au panier incroyable »

Presque toujours au rendez-vous, il est sur des standards très élevés, avec 13,4 points à 66,9 % de réussite et 6 rebonds pour 16,8 d’évaluation en 22 minutes. Un pivot plutôt old school, pas forcément très flashy mais d’une efficacité à faire pâlir d’envie plus d’un coach de Pro B.

« Il a des mains en or et une façon de se resituer au panier incroyable », loue Alain Thinet. « Il ne fait pas des actions spectaculaires mais il a un toucher extra. Il est d’une efficacité folle avec 77% de réussite sur ses tirs intérieurs. Il a même un petit tir midrange (en zone intermédiaire) intéressant. Pour tout vous dire, je le suis depuis longtemps car il est passé par Feurs à côté de chez nous (en 2017-2018, NM2). Je voulais déjà le signer la saison dernière mais il s’était très rapidement engagé à Boulogne-sur-Mer (NM1). Mais heureusement, j’ai pu le récupérer cette année ! »

Si Saint-Chamond, leader à l’issue la phase aller, maintient le cap, il pourrait être un sérieux prétendant au titre de MVP. Une éclosion en banlieue de Saint-Étienne, toujours sous la coupe de coach Thinet, qui n’est pas sans rappeler celle de Grismay Paumier, qui évolue aujourd’hui au Limoges CSP.

« Quand on fait 2,09 m, qu’on a des mains, qu’on a un cerveau et qu’on a envie de travailler, on franchit les échelons très rapidement », explique le capitaine Jonathan Hoyaux, à propos de Mathieu Boyer, qu’il a connu à Saint-Vallier lorsqu’il avait 18 ans. « Il a eu la chance de prendre 15 cm sur le tard et ça aide forcément. C’est un super mec, il est à l’écoute des anciens et du coach. Il regarde beaucoup de matches d’EuroLeague. Je sais que c’est son rêve ultime et je lui souhaite. » A 26 ans, Mathieu Boyer est peut-être en train de s’ouvrir d’autres portes...

À Tours,

Mathieu Boyer peut-il s'ouvrir d'autres portes avec une telle saison en Pro B ?

