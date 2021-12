De retour à Chalon, Mathis Dossou-Yovo prend du galon

PRO B

Crédit photo : Charlotte Geoffray

De retour de prêt de l'ADA Blois, Mathis Dossou-Yovo (2,05 m, 21 ans) ne fait pas de figuration en Pro B cette saison. Son début d'exercice 2021-2022 est plus que convaincant à l'Elan Chalon, club où il a passé deux ans (de 2018 à 2020) avant de rejoindre Blois. Cette année, il tourne en moyenne à 11,1 points et 5,3 rebonds en 19 minutes en saison régulière. C'est sa meilleure ligne statistique depuis qu'il évolue dans le circuit professionnel (en 2018).

Face à Vichy, la semaine passée, le Castelroussin a signé une très belle performance, avec 20 points et 11 rebonds pour 24 d'évaluation. Cette prestation autoritaire aura permis la victoire des siens dans un match tendu (71-69). "C'était un match compliqué, Vichy fait preuve de beaucoup d'intensité mais on a été au rendez-vous, on a su faire preuve d'autant voir plus de détermination qu'eux. J'ai fait un bon match, mais ça reste un seul match. Le plus dur c'est d'acquérir une constance et de répéter les bonnes performances. Je suis encore loin du compte mais je travaille dur au quotidien pour être le meilleur possible."

Face à Saint-Vallier ce vendredi à 20h30, Mathis Dossou Yovo espère enchaîner face à une équipe qui reste sur deux succès : "C'est un match qu'on a préparé comme les autres, avec autant d'implication et de sérieux. On a juste à suivre le plan de jeu [...] et ça devrait le faire."