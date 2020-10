Denain : Stephen Brown remplace Tyler Laser à la mène

PRO B

Quelques heures après l'officialisation du départ de Tyler Laser, l'ASC Denain Voltaire a annoncé la venue du jeune Stephen Brown (1,80 m, 24 ans) pour dicter le jeu du club jusqu'à la fin de la saison. Pressenti du côté de Boulazac durant l'été, Brown va finalement connaître sa première expérience en France sous les ordres de Rémy Valin.

STEPHEN BROWN IS A DRAGON •

Nous avons le plaisir de vous annoncer la signature du talentueux Stephen Brown qui prendra la mène cette saison

•

+ d’infos sur : https://t.co/HChe5eLGVp pic.twitter.com/bFpummreWz — DENAIN VOLTAIRE (@denainvoltaire) October 23, 2020

Réputé pour ses qualités offensives et notamment ses facultés à créer de bonnes situations de tirs pour lui comme pour ses coéquipiers, il sera très attendu dans le Nord. Après un cursus à l'Université de Bucknell, où il cumulait 15,1 points à 48% de réussite aux tirs, 3,3 rebonds et 4,3 passes décisives pour 30 minutes de jeu, Stephen Brown évoluait en Allemagne avec Giessen la saison dernière, à la suite d'un expérience en Estonie puis en Turquie. Lors de l'exercice 2019/20, le meneur affichait 13,3 points, 2,3 rebonds et 5,1 passes décisives en 30 minutes, tout cela avec une moyenne de près de 43% à 3-points, ce qui fait de lui une menace extérieure hors pair. Le nouveau Denaisien débarque de Londres, où il effectuait sa préparation avec les Lions.