Denain : Tyler Laser vers le départ

PRO B

Vendredi soir lors de la victoire de Denain contre Evreux (82-76) pour la deuxième journée de Pro B, Tyler Laser (1,85 m, 32 ans) n'a pas joué. Le meneur de jeu américain, bien que productif durant la Leaders Cup (15,5 d'évaluation en 25 minutes de moyenne), ne semble pas donner satisfaction au staff, à cause d'un caractère bien trempé d'après nos informations. A tel point que cet habitué des championnats d'Europe de l'Est serait sur le départ. En son absence, Rémy Valin a responsabilisé Matthieu Missonier et Armand Mensah sur le poste 1.

Ce serait déjà le deuxième changement dans l'effectif des Dragons après le départ de Justin Raffington, remplacé par Ruphin Kayembe.