Denain en force à Nancy, Saint-Quentin au bout du suspense contre Lille

PRO B

Crédit photo : Laurent Peigue

17. C'est le nombre de tirs à 3-points réussis par Denain en 31 tentatives, dont un joli 14/18 derrière l'arc pour le trio Myles Mack - Guilluame Payen-Boucard et Rigo Edzata. Avec un gros 3e quart-temps (remporté 36 à 15), Denain s'offre un succès de prestige contre le SLUC Nancy (98-75)

Kendall Anthony déjà adopté !

Déjà bien en jambes à Blois mardi, Kendall Anthony a offert la victoire à Saint-Quentin contre Lille (86-84), pour son 3e match sous les couleurs saint-quentinoises. Avec ses 21 points à 8/14 aux tirs, 3 rebonds et 5 passes pour 21 d'évaluation en 31 minutes, le meneur américain a donc donné une troisième victoire à son équipe cette saison, et ce malgré un bon Thomas Hieu-Courtois, auteur de 27 points à 9/18 aux tirs, 5 rebonds et 5 passes pour 25 d'évaluation en 36 minutes pour Lille.

Porté par un Terry Smith des grands soirs (27 points à 11/15 aux tirs, 3 rebonds et 5 passes pour 32 d’évaluation en 34 minutes), Nantes s’est imposé contre Gries-Souffel (73-87), à l’Espace des Sept Arpents. Les protégés de Jean-Baptiste Lecrosnier ont été appliqués pendant toute la rencontre et signent ainsi une 4e victoire en 6 rencontres.

Les résultats du vendredi 12 novembre 2021 en Pro B :