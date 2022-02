Denain l'emporte face à l'Alliance Sport Alsace

PRO B

Crédit photo : Pascal Thurotte

En match en retard de la 14e journée de Pro B, Denain s'est imposé 79 à 68 contre l'Alliance Sport Alsace ce lundi au Complexe Sportif Jean Degros. L'équipe de Rémy Valin a pris le dessus petit à petit en deuxième mi-temps grâce à une légère domination au rebond mais surtout une adresse plus importante (10/20 à 3-points, 51,2% à 2-points, contre 43,2% et 6/24 derrière l'arc). David Efianayi (17 points à 4/6 sur les tirs primés) et Guillaume Payen-Boucard (14 points et 11 rebonds) en ont été la principale illustration. Le nouveau meneur Divine Myles n'a pas eu à forcer son talent (8 points à 4/9 aux tirs et 3 passes décisives pour 6 d'évaluation en 23 minutes) pour aller chercher la sixième victoire en 16 matches de championnat pour les Dragons, qui laisse ainsi la 17e place (premier de relégable) à l'ASA (6 victoires, 13 défaites).

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre

Avant la trêve internationale, Denain espère confirmer lors d'un déplacement, vendredi à Antibes. Une salle où Voltaire s'était imposé sur un panier sur le buzzer surréaliste la saison passée.