Denain libère Warren Woghiren

PRO B

Prêté par Cholet, Warren Woghiren (2,14 m, 21 ans) n'a pu jouer que quatre matchs à Denain cette saison (1,5 point et 1 rebond en 6 minutes de moyenne). La faute à une entorse lors d'un match de présaison contre Orchies, suivie d'une fracture. Mais un incident après la courte victoire (65-64) contre Gries-Oberhoffen a conduit le club du Nord a résilié le prêt. Le pivot picard quitte donc l'effectif de Rémy Valin, qui lutte pour se qualifier en playoffs (11 victoires et 9 défaites), et va se mettre en quête d'un nouveau pivot.