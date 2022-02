Denain loupe le coche à Aix-Maurienne, Quimper se heurte à l'ALM Evreux

PRO B

Crédit photo : Antoine Bodelet

Entre Aix-Maurienne (quatre défaites sur les cinq derniers matchs) et Denain (trois défaites et aucune victoire en 2022), c'est un affrontement d'équipes en quête de confiance. La fébrilité de part et d'autre se voit dès l'entame où les séries de points vont et viennent. Denain commence par un 9-0 avant que les Savoyards, à domicile, ne répondent par un 13-0. Sauf que quelques minutes plus tard, les Dragons répondent d'une série de 13-2. Par la suite, les envolées soudaines se calment mais Denain reste devant à l'entame du 4e quart-temps (55-58).

Quimper réagit... trop tardivement

Il faut un grand Chaz Williams, auteur du meilleur match de sa saison (24 points et 8 passes) et qui se livre à un beau duel avec l'arrière adverse, David Efianayi (25 points à 8/12 aux tirs) pour permettre à l'AMSB de l'emporter au final. Ce succès permet aux hommes d'Emmanuel Schmitt de reintégrer le top 8 (9 victoires - 8 défaites). Denain (17e, 4 victoires - 10 défaites), pas si loin de rentrer dans le Nord avec sa première victoire en 2022, est désormais sous pression pour ne pas laisser filer l'Alliance Sport Alsace (16e, 6 victoires - 10 défaites), premier non-relégable.

Une réaction était attendue pour Quimper. Défaits lors des cinq derniers matchs, les Béliers ont réagi face à Evreux, mais certainement trop tardivement. Mené de 10 points dans sa salle Michal-Gloaguen au milieu du troisième quart-temps (47-57), Théo Leon a emmené dans son sillage le reste de son équipe. Résultat, Evreux encaisse un cinglant 23-8.

En début de saison, les hommes de Neno Asceric se seraient certainement écroulés. Mais pas ce mardi 1er février 2022. Dans les derniers instants, l'ALM reste solide sur la ligne des lancers-francs (19/24 dans l'exercice) pour l'emporter (76-80). Les Normands se donnent ainsi un vrai matelas pour le maintien (11e, 7 victoires - 10 défaites). Quimper (14e, 7 victoires - 10 défaites), qui reçoit Denain vendredi 4 février 2022, doit à tout prix stopper l'hémorragie.

Les résultats en Pro B ce mardi 1er février 2022 :