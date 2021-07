Denain officialise l'arrivée de Martins Igbanu

PRO B

Crédit photo : ABA League

Comme annoncé, Martins Igbanu (2,03 m, 24 ans) s'est engagé pour une saison avec Denain. Il débarque de Zemun, où il a été sacré champion de Serbie avec 28 victoires et 2 défaites tout en livrant une saison rookie intéressante (12,4 points, 6 rebonds et 1 passe décisive en 25 minutes et 29 matchs).

Malgré sa rapidité digne d'un ailier comme le montre ses highlights, Igbanu occupera bien les postes 5 et 4 de l'équipe de Rémy Valin. Intérieur fuyant (36,6% à 3-points lors de la saison écoulée), le Nigérian est un joueur physique, puissant, savant bien se servir de son corps soit dans la transition, soit au poste bas.

Dorénavant, Denain doit recruter un meneur, vraisemblablement américain, pour boucler son mercato.