Denain prend de nouveau le dessus sur Rouen

PRO B

Crédit photo : Pascal Thurotte

Déjà opposés samedi dernier, Denain et Rouen se sont retrouvés ce mercredi pour un nouveau match de préparation. Déjà devant à la mi-temps (34-29), les Dragons l'ont emporté 75-61. Un écart moins important que celui de samedi (82-53) mais l'équipe d'Alexandre Menard a encore deux semaines avant d'attaquer la Leaders Cup Pro B. De quoi récupérer un groupe au complet et continuer d'avancer collectivement. De son côté, Denain reçoit Lille dès le vendredi 17 et donc se devait d'être plus avancé dans sa préparation.