Denain s'attache les services de David Skara

Depuis plusieurs jours, Denain est l'un des clubs de Pro B les plus actifs sur le marché des transferts. Du moins en terme d'officialisations. Après avoir confirmé les prolongations du duo Rigo Edzata - Chris-Ebou Ndow, les arrivées de Matthieu Missonnier et Ismaël Cadiau, puis acté avec regret que le prêt de Babacar Niasse ne serait pas renouvelé par l'Élan Chalon, le bastion historique du bassin minier nordiste a annoncé ce lundi la signature du Croate David Skara (2,00 m, 24 ans).

Poste 4 originaire de Zadar, formé aux États-Unis avec Valparaiso puis la prestigieuse université de Clemson (aux côtés notamment de l'ex-roannais Marcquise Reed), il sort d'une saison rookie convaincante en LEB Oro avec Huesca (12 points à 46%, 6 rebonds et 0,8 passe décisive en 24 rencontres).

International croate dans les différentes catégories juniors, médaillé de bronze lors de la Coupe du Monde U17 en 2012 avec la génération menée par le futur NBAer Mario Hezonja, David Skara est présenté par les Dragons comme un poste 4 moderne. Il y a trois jours, French Basketball Scouting s'était attardé sur son profil et en avait tiré le portrait suivant.

« Joueur intelligent avec une concentration et une capacité d'effort et de sacrifice hors du commun. Intensité et fiabilité. Puissant avec ses 2,03m, possédant une grande intelligence, David est un joueur grandissant, avide de basket et désireux de poursuivre sa carrière en Europe. Sans aucun doute, la polyvalence est sa plus grande vertu. C'est un joueur qui joue sur les 2 extrémités du terrain. Très complet, il peut tout faire. Bon dans le jeu en transition, fort en pénétration, menaçant en attaque, il se déplace avec intelligence sans le ballon, court vite et peut jouer le 1vs1. Toujours bien positionné, il est intense et toujours dans l'aide vis à vis de ses coéquipiers pour trouver des solutions (il communique beaucoup). Il tient bien son rebond (même s'il n'est pas un excellent rebondeur) mais sa lecture du jeu et son sens de l'anticipation en font un joueur tout à fait honnête dans cet exercice. David peut monter très haut en Europe. C'est un vrai bon joueur de basket. Son niveau en France correspond à de la LNB. »