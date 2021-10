Dernier arrivé, premier parti : Ben Emelogu quitte déjà Rouen

PRO B

Longtemps, Rouen a attendu Ben Emelogu (1,96 m, 26 ans). Dernier joueur signé à l'intersaison, lors du 30 juillet dernier, l'ailier américano-nigérian n'est arrivé que début octobre en raison d'un problème de visa. Mais une fois en Normandie, celui qui jouait en VTB League avec Saratov n'a pas convaincu, à cause de problèmes physiques notamment. Ainsi, selon Paris-Normandie, il a n'a pas réussi sa période d'essai et s'apprête à s'en aller. Déjà privé de l'arrière Benoît Injaï et de l'ailier Pierre-Etienne Drouault, le club va se mettre en quête d'un nouvel ailier.