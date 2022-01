Désormais, c'est "objectif playoffs au minimum" pour Saint-Chamond

PRO B

Crédit photo : Laurent Peigue

Solide et inattendu leader de Pro B à la trêve, le Saint-Chamond Basket Vallée du Gier d'Alain Thinet peut se permettre de rêver un peu. Sur le site Internet du club, l'entraîneur explique le bouleversement produit par cette première position : "L’objectif initial était de se maintenir avec moins de difficultés que l’année dernière qui reste une saison très éprouvante pour tout le monde. Après un tel début de saison, forcément les objectifs changent et nous allons vouloir jouer, au minimum, une qualification en playoffs." Le ton est donné.

Néamoins, le technicien d'expérience préfère rester les deux pieds sur terre avant de penser à la suite du championnat : "Maintenant, on se doit rester focus sur notre saison qui est encore longue. Nous allons forcément être plus regardé, et tout le monde voudra essayer de nous battre... notamment à domicile." Saint-Chamond n'a jamais perdu à la maison cette saison. Pour sa dernière année de service, pleine à chaque match, la Halle Boulloche s'est transformée en un véritable bastion puisque les locataires n'ont pas perdu une seule fois en sept rencontres.

Pour le technicien, la recette d'un tel succès est somme toute assez simple : "Nous réalisons une entame de saison qui nous met directement en confiance. La victoire contre l’Elan Chalon (93-69) avec le retour du public à Boulloche et en plus un écart conséquent ont tout de suite permis à l’équipe de se mettre dans une bonne dynamique. Ajouté à cela un calendrier plutôt favorable et il n’en fallait pas plus à cette équipe pour faire le plein de confiance." Le premier match de 2022, programmé à Saint-Vallier le 11 janvier, a néanmoins été reporté à cause de cas de COVID-19 au sein de l'effectif ligérien.