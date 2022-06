Deux ans de plus pour Serge Mourtala à Vichy !

PRO B

Crédit photo : Antoine Bodelet

Quatre jours après l'élimination en demi-finale de Play-Offs (contre Blois, 2-1) et à peine vingt-quatre heures après avoir annoncé le départ de l'assistant coach Jonathan Nebout ainsi que la prolongation du coach Guillaume Vizade, Vichy fait de nouveau parler. La JAV va prolonger son jeune intérieur français Serge Mourtala (24 ans, 2,12 m) jusqu'en 2024.

Annonce à 21h15 pic.twitter.com/rZ67638KCh — JAV CM (@javcm_basket) June 8, 2022

Le solide pivot, originaire du Nigéria, disputera sa 6e saison sous les couleurs vichyssoises à la rentrée 2022. Vichy garde un titulaire indiscutable dans sa raquette : Mourtala a débuté tous les matches de la saison dans le cinq majeur en affichant sa meilleure ligne statistique en carrière en moyennant 9,9 points à 57,1% aux tirs, 5,9 rebonds, 1 contre pour 12,4 d'évaluation en 20,9 minutes.

Après cet exercice 2021-2022 rempli de réussite, la JAV semble vouloir "prendre les mêmes et recommencer" pour 2022-2023. Avant les prolongations de Mourtala et de Vizade, le club de l'Allier possédait déjà quatre joueurs sous contrat : Mamadou Guissé (2024), Thomas Vile (2023), Cédric Bah (2023) et Axel Dossou (2023). Trois des cinq titulaires du dernier cinq majeur de la saison (Bah, Guissé et donc Mourtala) sont désormais sûrs de jouer ensemble l'année prochaine. Pour déjouer une nouvelle fois les pronostics en 2022-2023, les dirigeants de la JAV semblent jouer la carte de la continuité.