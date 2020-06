Deux ans de plus pour Terry Smith à Nantes

PRO B

Les jours se suivent et se ressemblent pour le Nantes Basket Hermine (NBH). En ce début de semaine, c'est au tour de Terry Smith (1,85m, 34 ans) de prolonger deux saisons supplémentaires. Meneur talentueux au caractère fougueux, l'Arméno-Américain habitué des ligues mineures (passé par l'Allemagne, la République Tchèque, la Bulgarie, l'Ukraine, la Croatie, la Turquie, la Russie et la Suisse) semble enfin vouloir se poser.

"Avec René (Rougeau), conserver Terry (Smith) était pour moi une priorité et les dirigeants ont permis de réaliser ce souhait et j’en suis très satisfait, souligne Jean-Baptiste Lecrosnier sur le site du NBH. Il était très important de garder un tel joueur… Son expérience, sa capacité à scorer et à faire jouer l’équipe ont été des atouts majeurs dans nos plans de jeu. Sa présence efficace des deux côtés du terrain, sa compétence pour créer des différences face à ses vis-à-vis, associés à un excellent mental en font l’un des joueurs phares de la division. Son intégration dans le groupe et dans le Club ont été une réussite. Ses qualités humaines en font un partenaire apprécié et écouté de tous, que ce soit sur ou en dehors du terrain."

Le champion de Bulgarie 2015 aimerait sans doute regoûter à la première division française après deux passages en Jeep ÉLITE à l'ASVEL en 2016 (3 rencontres) puis en 2017/18 avec Hyères-Toulon. Auteur d'une bonne saison 2019/20 avec le NBH (14,5 points à 43,8% de réussite aux tirs, 3 rebonds et 4,3 passes décisives pour 13,8 d'évaluation), il a été l'une des bonnes surprises de Pro B cette année.

Vainqueur de la Leaders Cup Pro B, le NBH aimerait maintenant accéder à la Jeep ÉLITE sur le court terme. Et compte miser sur la stabilité pour y parvenir. Garry Chathuant, Thibault Desseignet et René Rougeau ont de fait été confirmés jusqu'en juin 2022 alors que Ludovic Negrobar et Abdel Kader Sylla sont eux toujours sous contrat. Par ailleurs, Nantes devrait partir avec huit joueurs professionnels et trois meneurs capables d'évoluer sur les postes 1 et 2. Car en plus de Terry Smith et de Thibault Desseignet, Xavi Forcada est attendu.

L'effectif du Nantes Hermine Basket pour la saison 2020-2021 :