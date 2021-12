Deux nouveaux cas de COVID-19 à Lille, le club demande le report de son match à Blois

PRO B

Crédit photo : Antoine Bodelet

Jeudi, Lille a perdu de justesse face à Tours. Pour cette rencontre de saison régulière de Pro B, le LMB était privé de deux joueurs, le meneur Louis Rucklin et l'intérieur Thomas Hieu-Courtois. Ce dimanche, le club nordiste a annoncé que deux autres joueurs étaient touchés par la COVID-19, à savoir Louis Lefevre et Essomé Miyem. Le premier est un Espoir qui entre de temps en temps (six fois, pour 6 minutes en moyenne sur les 11 premières journées). Le deuxième est actuellement blessé et remplacé par Soriah Bangura. Ainsi, l'entraîneur Maxime Bezin disposera toujours de huit joueurs professionnels, ce qui devrait suffire pour empêcher un report de la rencontre de ce lundi à Blois, même si le LMB en a fait la demande auprès du Comité sanitaire de la Ligue Nationale de Basket.

"A cette heure (16h00, dimanche), le club n’a pas reçu de réponse, a planifié le gel de son entrainement de dimanche, a décalé son départ du dimanche 26 au lundi 27, jour de match,



Deux nouveaux cas de Covid-19 au sein du @LMBasket qui a demandé à la LNB le report du match du 27/12 chez @ADABloisBasket



https://t.co/GUWecAV142

— Lille Métropole Basket (@LMBasket) December 26, 2021