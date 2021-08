Digué Diawara (Quimper) : "J'espère vraiment pouvoir avancer ici"

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Arrivé à Quimper en tout début d'été après 3 ans à Pau-Lacq-Orthez, Digué Diawara (2,06 m, 22 ans) va découvrir le championnat de Pro B à la rentrée. En quête de responsabilités, le jeune ailier veut retrouver un temps de jeu plus conséquent et se sent prêt à assumer un rôle plus important avec son nouveau club, confie-t-il dans un entretien pour le quotidien Le Télégramme :

"Le coach m'a confié que je serai un joueur majeur de l'équipe. J'espère apporter aux Béliers des deux côtés du terrain, en attaque comme en défense. C'est en me concentrant sur mon projet que j'aiderais l'équipe à avancer."

Atterri dans le Finistère sous les ordres de Laurent Foirest, réputé depuis plusieurs années en Pro B pour mettre en lumière de jeunes joueurs à fort potentiel, Diawara est conscient de l'opportunité que lui offre son coach à l'aube de cette saison 2021-2022, et souhaite en profiter au maximum :

"J'espère vraiment pouvoir avancer, passer un cap c'est vrai. Et la présence de Laurent Foirest est un vrai plus pour cela. Il m'a déjà donné des conseils sur l'ensemble des secteurs de jeu. Je sais que c'est un coach qui aide vraiment ses joueurs et je me sens de mieux en mieux. Je retrouve des sensations en même temps que la forme physique."

À Quimper, Digué Diawara tentera de prendre un nouvel élan et suivre les traces de son ancien coéquipier en Bleu, Bathiste Tchouaffé, auteur d'une très bonne saison en Bretagne et de qui il prend la relève au poste 3.