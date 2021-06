Digué Diawara débarque à Quimper

PRO B

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Au lendemain de la signature de Quentin Ruel, les Béliers de Quimper enregistre celle de Digué Diawara (2,06 m, 22 ans) annonce le club. Formé entre Lyon/Villeurbanne et Hyères/Toulon, le nouvel ailier du club breton a poursuivi sa progression à l'Élan Bérnais Pau-Lacq-Orthez. Dans les Pyrénées depuis 2018, le médaillé d'or aux championnats d'Europe U16 et U18 n'a pas connu la progression espérée au point d'être proche de quitter le club l'an dernier. Sa moyenne de temps de jeu a d'ailleurs légèrement baissé au fil des trois années passant de 15,2 minutes à 14,4 et enfin 12,6 cette saison.

Au cours de l'exercice 2020/21, celui qui avait été mis à l'essai par les Detroit Pistons (NBA) à l'été 2019 affichait une moyenne de 4,1 points et 2,1 rebonds pour 4 d'évaluation en 13 minutes. En Pro B, il cherchera à gagner en responsabilités.