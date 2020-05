Direction Saint-Chamond pour Florian Léopold

PRO B

Crédit photo : Simon Godet

Florian Léopold (2,02 m, 19 ans) est l’un des visages de la réussite des Espoirs de Cholet basket ces dernières années.

Entre ses victoires en Coupe de France U17 et en championnat de France U18 et ses trois titres en Espoirs, l’intérieur guadeloupéen s’est souvent montré à son avantage. Mais après avoir dominé le championnat U21 cette année en tournant à 14 points à 55,2% de réussite et 7,5 rebonds pour 15,4 d'évaluation en 26 minutes par match, il souhaiterait passer professionnel.

Selon Ouest France, le jeune poste 4/5 de CB serait sur le point d’être prêté un an au club de Saint-Chamond, club pensionnaire de Pro B. Plutôt que de continuer dans le championnat espoirs où il pouvait encore jouer pour un an, le double médaillé de bronze en équipe de France (Euro U18 2018 et Mondial U19 2019) devrait rejoindre le groupe d'Alain Thinet.