Djordje Simeunovic remplace Ben Emelogu à Rouen

Afin de remplacer Ben Emelogu, déjà reparti, Rouen a engagé Djordje Simeunovic (2,01 m, 26 ans). Poste 3-4 serbe, il a été notamment formé au KK Mega Leks où il a côtoyé Timothé Luwawu-Cabarrot et a depuis 2017 enchaîné les différentes expériences au sein des championnats de l'ex-Yougoslavie. Le natif de Krusevac tournait à 22,1 points à 53% de réussite aux tirs, 10,8 rebonds et 3,5 rebonds en 37 minutes dans le championnat serbe la saison passée avec le club du KK Napredak.

"De tous les profils supervisés afin de remplacer Ben Emelogu, « Georges » est, à coup sûr, celui qui noircit le plus de cases correspondantes à nos recherches, a expliqué l'entraîneur Alexandre Menard. Les renseignements pris, tant auprès de ses anciens coéquipiers que de ses anciens coaches sont concordants : Djordje Simeunovic est avant tout un combattant, un soldat et un travailleur qui n’hésite pas à mettre « les mains dans le cambouis ». Fort de ces valeurs chères au RMB, nul doute que sa « patte » gauche et sa science du jeu issue de l’école serbe sauront aider notre équipe à atteindre nos objectifs."