Domagoj Bosnjak et Rouen se séparent

Rouen a décidé de ne pas conserver l'ailier croate Domagoj Bosnjak (2,01 m, 24 ans). Important dans le jeu mais pas vraiment dans les chiffres (8,2 points à 39,1% de réussite aux tirs, 3,2 rebonds et 1,9 passe décisive pour 8,9 d'évaluation en 24 minutes), il quitte le RMB, actuel 6e de Pro B avec 8 victoires en 14 matchs.

Le RMB explique ce choix :

"Suite au retour d’Emmanuel Monceau à la compétition et à l’émergence de Thomas Ceci-Diop, signé en tant que pigiste médical de Carl Ponsar, le club et Domagoj Bosnjak ont décidé de se séparer. Apprécié de ses partenaires ainsi que du coaching staff, Alexandre Ménard a tenu à le remercier personnellement pour son investissement, son professionnalisme ainsi que pour son abnégation qui ne sont nullement remis en cause. Nous lui souhaitons tous bonne chance dans la poursuite de sa carrière."