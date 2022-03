Double champion de Pro B, Jonathan Fairell prévient : "Ce championnat est un marathon, pas un sprint"

Alors que l'Élan Chalon reçoit Blois ce samedi pour un match important dans le haut du classement de Pro B, le pivot bahaméen Jonathan Fairell (2,01 m, 28 ans) revient sur la saison des Chalonnais. Il s'exprime tout d'abord sur l'arrivée des deux recrues que sont Jordan Aboudou et Rolands Freimanis :

"J'espère qu'ils pourront apporter un bon esprit, du combat et de l'effort. C'est difficile d'arriver dans une équipe à la moitié de la saison et d'essayer d'être à la hauteur des attentes. Tant que tu te bats, que tu fais des efforts et que tu apportes de l'énegie c'est tout ce qu'on attend de toi. Cette ligue est basée sur la dureté et le combat. Les équipes qui se battent le plus sont les équipes qui gagnent et le talent ne suffit pas. Je sais que ces gars apporteront toutes ces qualités et qu'on puisse aller de l'avant ensemble".