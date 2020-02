Dounia Issa attendu à l'ALM Evreux

Parce qu'il n'y a pas qu'en Jeep ELITE que les changements d'entraîneurs se multiplient depuis le début de saison. C'est le cas aussi en Pro B. Fabrice Lefrançois a été écarté provisoirement par le directoire de l'ALM Evreux et son président ce mercredi. Il est ainsi le 4e coach de Pro B à ne pas aller au bout de son contrat après Ruddy Nelhomme, Jean-Luc Monschau et Thomas Giorguitti.

Selon nos informations, Dounia Issa va s'engager avec l'ALM Evreux. Remercié en décembre dernier par Le Mans faute de résultats pour sa première expérience professionnelle comme coach principal d'une équipe, le Toulousain est donc sur le point de retrouver un employeur. Il tentera de maintenir le club normand en Pro B, actuel 16e et premier non-relégable du championnat. L'ALM possède deux victoires d'avance (plus le point average) sur Saint-Quentin, 17e.

Si la venue de Dounia Issa dans l'Eure reste toutefois un pari, lui qui possède peu d'expérience dans le coaching, son passé de joueur de devoir, fort défenseur pourrait faire du bien à une équipe qui manque indéniablement de dureté depuis le début de l'exercie. Evreux étant la pire défense du championnat avec 85,7 points encaissés par match.

Dans les colonnes de Ouest France en novembre dernier, Dounia Issa expliquait sa vision du basket, sa méthode :

« Le mot qui résume tout, c’est le partage. Je n’aime pas le jeu égoïste. (...) Si on se passe la balle, qu’on fait des efforts les uns pour les autres, qu’on est généreux, il va se passer quelque chose. On est dans une société individualiste, les joueurs pensent à leur projet, mais on essaye de marteler ça. C’était comme ça quand j’étais joueur. Je ne pensais pas à mes stats mais à ma performance dans un sens d’utilité pour le groupe. Tout ne se voit pas dans les stats. Un joueur performant c’est un joueur avec un niveau d’effort et de concentration élevé, qui peut appliquer les systèmes à la perfection, fais des stops, montre une intelligence de jeu sans avoir forcément marqué ou provoqué des choses. En tant que coach, on voit qu’il n’a pas fait d’erreur. Et c’est ça qui fait aussi que tu vas gagner ».