Droits TV en 2021-2022 : LNB TV, Sport en France, France 3... mais aussi une chaîne nationale ?

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Pressé de répondre sur les questions du diffuseur de la Betclic ELITE en 2021-2022, le président de la Ligue Nationale de Basket (LNB) Alain Béral a donné quelques précisions ce lundi 27 septembre à l'occasion du Media Day. Comme indiqué, une rencontre de chaque journée du championnat sera diffusée par Sport en France. France 3 profitera de ses décrochages régionaux pour diffuser d'autres rencontres, comme cela a été le cas pour France NoA concernant les matches de l'Elan Béarnais. Enfin, toutes les rencontres du championnat seront à retrouver sur LNB TV, en direct et en différé. A ce dispositif, il faudra peut-être ajouter une chaîne nationale payante avec laquelle la LNB serait toujours en négociations.

Cette saison, la LNB dit avoir du mal à trouver un diffuseur dans la mesure où elle a souhaité protéger son offre de matches diffusés gratuitement sur son service OTT. "On a rencontré toutes les chaines de télévision en France avec un produit différent d’avant, qui leur a plu, mais leur retour ne nous a pas plu sur les droits de diffusion, a retranscris Flavien Portat de Paris Basketball On Air. On ne veut pas retomber dans des niches et que personne ne nous regarde."