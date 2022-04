Du début de la guerre à sa signature à Nancy, l'Ukrainien Denys Lukashov raconte son histoire

PRO B

Crédit photo :

Ludovic Beyhurst opéré et absent pour le reste de la saison 2021-2022, le SLUC Nancy a engagé l'arrière ukrainien Denys Lukashov (1,87 m, 32 ans). Ce dernier était sans club depuis son départ de Prometey, où il a joué avec D.J. Stephens (désormais à Fos Provence) et Viacheslav Petrov (désormais à Antibes). Interrogé par L'Est Républicain, il a raconté son histoire depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, le 24 février dernier :

"C’est une longue histoire... Quand la guerre a débuté, j’étais avec l’équipe nationale ukrainienne en Espagne pour jouer un match de qualification à la Coupe du monde. Le matin du match, j’ai appris que l’offensive russe avait débuté et que mon pays était bombardé. C’était difficile de se concentrer et de penser au basket. Après le match, je suis parti en République tchèque rejoindre Prometey. On a joué puis j’ai appris que le club ne continuait pas. Cela a été un choc pour moi. J’ai passé une semaine en République tchèque où ma famille m’a rejoint et on est partis en Espagne pour trouver un endroit sur. J’ai été à Séville dans un premier temps puis à Valence, où je suis resté pendant un mois environ avec ma femme et sa sœur. Mais le reste de ma famille est resté en Ukraine."

Denys Lukashov fera ses débuts avec le SLUC ce vendredi lors du choc de la Pro B à Saint-Chamond.