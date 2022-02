Dylan Affo-Mama éclot à Tours cette saison : "J'ai passé un cap"

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

En s'engageant avec le promu tourangeau, Dylan Affo-Mama ne pensait peut-être pas vivre une si belle saison pour sa deuxième en Pro B. Actuellement neuvième du championnat avec le Tours Métropole Basket, vainqueur du concours de dunks du All-Star Game en décembre dernier, l'arrière compile également ses meilleures statistiques en carrière : 12,8 points, 5,6 rebonds, 1,8 passe et 1 interception en 30 minutes de moyenne en ayant disputé 13 matches avec Tours.

"C'est ma meilleure saison"

À 22 ans, le joueur passé par Boulazac ou Évreux explique sa progression par un axe précis de son jeu : « J’ai passé un cap au niveau du shoot déjà grâce à Gaetan Douet (coach des Espoirs du TMB, ndlr) avec qui je bosse énormément depuis la prépa ainsi que sur ma vision de jeu et ma façon de gérer mes émotions pour pouvoir rester lucide dans les moments importants, explique Dylan Affo-Mama, interrogé après la défaite de son équipe contre Saint-Chamond. Sur le plan personnel, c’est pour l’instant ma meilleure saison en pro donc forcément, ça me fait plaisir. J’ai la confiance du coach, de mes coéquipiers et j’ai des responsabilités. »

A 22 ans, Dylan Affo-Mama s'affirme cette saison en Pro B.

(photo : Lilian Bordron)

Après un début de saison canon, Tours connaît une petite baisse depuis quelques matches. Notamment à domicile, avec une cinquième défaite de suite à la Halle Monconseil contre Saint-Chamond. Pour Dylan Affo-Mama, le regain de forme de sa formation passera par la défense.

« Sur les prochains matches, il faudra aller chercher des victoires et ça passera par la défense. On manquait de rotation mais on est resté fort dans l’impact et dans l’intensité. Le manque de rotations nous fait plus tirer mais ça fait partie du jeu. »

Et peut-être que Tours decouvrira encore des faces cachées du jeu de Dylan Affo-Mama, autre que son fameux masque de spider-man le jour du concours de dunks.

Avec Théo Quintard (à Tours),