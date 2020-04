Earvine Bassoumba va rempiler à Rouen

PRO B

Crédit photo : Théo Quintard

Auteur de sa meilleure saison en carrière en 2019/20 à titre individuel (6,8 points à 60,4% de réussite aux tirs, 4,1 rebonds, 0,9 contre et 1,9 faute provoquée pour 8,9 d'évaluation en 19 minutes) et surtout d'une progression continue depuis sa sortie du centre de formation du Mans Sarthe Basket, Earvine Bassoumba (2,05 m, 24 ans) va continuer à s'inscrire dans la durée avec le Rouen Métropole Basket. En effet, il a décidé d'y prolonger pour deux saisons selon nos informations. Une belle façon de continuer à progresser dans un contexte qu'il connaît et sous les ordres d'un coach, Alexandre Ménard, qu'il a côtoyé au MSB.