Élan Chalon : Desmond Washington remplace Ahmaad Rorie

Pour remplacer Ahmaad Rorie peu convaincant depuis le début de sa saison de rookie (7,4 points à 27,1 % aux tirs et 3 passes pour 5,9 d'évaluation en 25 minutes), l'Élan Chalon a jeté son dévolu sur Desmond Washington (1,88 m, 29 ans).

"C’est avec douleur que nous devons dire au revoir à Ahmaad, indique le directeur sportif Léo De Rycke. Je maintiens qu’Ahmaad était le bon choix. Mais à la fin, les résultats comptent et la seule chose qui ne convenait pas à Ahmaad, c’était ses statistiques. En défense, il était toujours présent et son attitude sur et en dehors du terrain était toujours positive. J’espère qu’Ahmaad trouvera une autre équipe de haut niveau où il pourra apporter ce dont il est capable, car il le mérite."

Meneur expérimenté, le natif de Harrisburg (Pennsylvanie) jouait en deuxième division turque en ce début de saison 2021-2022. Plus précisémment à Antalya Gunesi, où il affichait 16,9 poits à 47,7% de réussite aux tirs, 5 rebonds et 5,9 passes pour 19 d'évaluation en 33 minutes, lors de 7 rencontres.

Diplômé d'histoire, cet ancien étudiant de l’université de Delaware et de celle de Saint Peter’s a lancé sa carrière en Bosnie-Herzégovine, avant de jouer en Serbie, Pologne, en Israël et en Turquie. Capable d'évoluer sur les postes 1 et 2, il devrait amener "une production offensive qui manquait jusque là", espère l'Élan Chalon.