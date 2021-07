Élan Chalon : Mathis Dossou-Yovo de retour de prêt

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Non utilisé par Philippe Hervé en Jeep ELITE en début de saison 2019-2020, Mathis Dossou-Yovo (2,05 m, 20 ans) avait réussi à se faire prêter à l'ALM Evreux début 2020. A l'intersaison 2020, c'est à Blois, toujours dans l'optique de progresser grâce à de plus amples responsabilités, que le jeune intérieur a obtenu un prêt. Après une saison passée dans le Loir-et-Cher, plutôt enthousiasmante (9,9 points à 52,3% de réussite aux tirs, 6 rebonds et 2,8 fautes provoquées pour 11,3 d'évaluation en moins de 20 minutes), le Castelroussin est de retour en Bourgogne. Mais il va continuer à évoluer en Pro B puisque l'Elan Chalon a fini 17e de Jeep ELITE à l'issue de la saison régulière 2020-2021.

"Sa connaissance du championnat va lui permettre d’avoir plus de responsabilités et de continuer de progresser et de grappiller des minutes de jeu", commente le club dans son annonce officielle. Dossou-Yovo sera associé à l'intérieur avec Mickaël Gelabale, peut-être Martins Meiers (sous contrat) et l'espoir Sitraka Raharimanantoanina.

L'effectif potentiel de l'Elan Chalon en 2021-2022 :