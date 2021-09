Elric Delord (Le Mans) : "En neuf pré-saisons chez les pros, c’est la pire"

Il y a eu cette reprise tardive le 17 août et cette demi-finale de tour préliminaire de Basketball Champions League dès le 16 septembre mais aussi Zachery Peacock, bloqué aux États-Unis pour raisons personnelles, qui a fini par faire faux bond au MSB. Sans oublier Kaza Kajami-Keane, qui traîne son entorse du ligament interne du genou gauche, et TaShawn Thomas qui, devenu papa vendredi, a du s'absenter.

LIRE AUSSI. Les Metropolitans 92 remportent le tournoi de Sablé-sur-Sarthe mais perdent Bandja Sy

"Possible que le début de championnat soit compliqué"

"En neuf présaisons chez les pros, c’est la pire que j’ai eue à voir entre les retards, les bobos, le timing", souffle Elric Delord. Que d'équations à résoudre donc pour le staff manceau à moins d'une semaine de la réception de Vincent Collet, coach du MSB de 2000 à 2008, et des Metropolitans 92 pour l'ouverture de la Betclic ÉLITE.

"C’est possible que le début de championnat soit compliqué, admet Elric Delord. Il faut déjà se rendre compte de l’impact quand il nous manque deux joueurs comme Kaza et TaShawn. Sans ces deux joueurs, on passe de la 10e à la 18e masse salariale. Peu de personnes en ont conscience mais ce n’est pas la même chose.

Cela veut dire que derrière, certains joueurs doivent prendre plus de responsabilités et tout le monde n’est pas forcément prêt à l’assumer. Il faut du temps mais je peux vous assurer que l’équipe travaille bien et qu'elle y met l’énergie et la concentration qu’il faut."