Emmanuel Coeuret explique pourquoi il a rejoint Paris

Non conservé par Nantes-Rezé à l'issue de la saison 2019/20 et surtout huit saisons au club, Emmanuel Coeuret a signé au Paris Basketball durant l'intersaison. Il explique son choix à Presse-Océan.

"J’avais eu des contacts avec le club hongrois de Miskolc en filles, un projet aussi avec un club de N2 et, en garçons, j’étais intéressé par Strasbourg (centre de formation). Je m’apprêtais à ne rien faire, faire une année sabbatique et puis début août, Jean-Christophe Prat (manager du club) m’a appelé pour le projet Paris Basket."

Là-bas, il sera le deuxième assistant sur l'équipe professionnelle et s'occupera aussi de l'équipe espoir évoluant en Nationale 3. Une mission importante car le club veut se construite sur la formation.

"L’objectif du Paris Basket est de mettre en avant des jeunes avec du potentiel pour de la Jeep ELITE, voire de la NBA donc il y a en effet un gros projet sur la formation du joueur. Les propriétaires sont deux Américains, Eric Schwartz et David Kahn (anciens dirigeants NBA) qui connaissent très bien le basket. Pour eux, avoir une grosse équipe est indispensable et à moyen terme, l’objectif est d’avoir une salle à eux pour pouvoir jouer en Jeep ELITE et en EuroLeague."