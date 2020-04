Emmanuel Macron annonce qu'aucun événement n'aura lieu en France avant mi-juillet

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Dans son allocution de ce lundi 13 avril, le Président de la République française Emmanuel Macron a annoncé qu'aucun événement public n'aurait lieu en France avant la mi-juillet. Cela empêche ainsi la tenue des rencontres de basketball avec du public.

Les frontières avec les Etats-Unis fermées

L'ensemble des acteurs du basketball français s'accordant pour dire qu'il n'y a aucun intérêt à terminer la saison 2019/20 sans spectateurs, c'est à dire avec des matchs à huis clos, il apparaît ainsi peu probable que l'exercice de Jeep ELITE et de Pro B puisse reprendre, d'autant plus que la très grande majorité des contrats de travail prennent fin le 30 juin. Autre problème majeur, la fermeture des frontières avec les pays non européens.

Des informations qui vont sans aucun doute peser dans les réflexions de la Ligue Nationale de Basket. Son Comité Directeur doit se réunir d'ici la fin avril.