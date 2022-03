En 47 secondes, Blois renverse Vichy-Clermont !

PRO B

Crédit photo : Antoine Bodelet

Au sortir de 3 rencontres à plus de 90 points encaissés (91 à Nantes, 95 à Rouen et 96 contre Évreux), la JA Vichy n'a toujours pas réglé son problème sur le parquet de Blois, ce samedi soir, dans le cadre de la 25e journée de Pro B. Pire, elle s'est sabordée alors que la victoire lui tendait les bras.

Après avoir repoussé un premier rapproché des locaux (61-65, 35e) grâce à 3 paniers à 3 points signés Mourtala et Delaunay (x2), la bande à Guillaume Vizade a été incapable de tuer la rencontre. Les cadres de l'ADA Blois ont pris les devants. Tanghe (14 points, 6 rebonds, 21 d'évaluation) et Cornely (8 points, 10 passes décisives) ont arraché la prolongation à la faveur d'un 7-0 en 47 secondes (de 68-75 à 75-75).

Une prolongation aux airs de All Star

"C'est une groupe qui ne lâche jamais rien" commentait Mickaël Hay, l'entraîneur de l'ADA Blois, à l'issue de la rencontre. Alexis Tanghe, qui avait égalisé à 10 secondes de la fin, écrasait un dunk pour débuter les 5 minutes de jeu supplémentaire. Imité juste derrière par Mbaye Ndiaye (16 points, 8 rebonds, 2 contres, 20 d'évaluation) qui s'envolait au cercle à 2 reprises. Les "grands" ont pris le relais à la suite de la blessure d'Ekperigin et prenaient l'ascendant physiquement. Sonnés, les joueurs de Vichy n'y étaient plus du tout et s'inclinaient 89-84. C'est la 3e défaite en 4 matchs.

Pas le temps de tergiverser cependant. Dès mardi, la JAV reçoit Nantes, elle qui accuse 3 matchs de retard au classement. Blois, vainqueur de son 15e match de la saison, conforte sa place dans le top 4.

À Blois,