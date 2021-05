Encore touché par la Covid-19, Rouen doit reporter son match contre Aix/Maurienne

PRO B

Crédit photo : Rouen Métropole Basket

Rouen n'a plus joué depuis le 11 mai dernier et une défaite à domicile face à Nantes. Presque une "éternité" dans ce calendrier infernal. Toujours touché par la Covid-19, le club seinomarin est dans l'obligation de décaler son match face à Aix/Maurienne, prévu demain soir, à une date ultérieure. C'est le 4e report de suite pour le RMB qui, pour rappel, n'a pas pu défier Saint-Quentin, Saint-Chamond et Antibes auparavant.