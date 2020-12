Encore un hold-up pour Nantes, Blois, Fos et Lille l'emportent à la maison

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Incroyables Nantais ! Alors qu'ils avaient déjà fait le coup à Fos-sur-Mer en championnat et à Poitiers en Leaders Cup, les coéquipiers de Ludovic Negrobar ont encore réalisé un superbe hold-up. La victime du soir se nomme Vichy-Clermont, qui avait clairement pris le dessus en première mi-temps, notamment grâce à Jordan Aboudou (22 points) et James Batemon (20 points) et après avoir passé un cinglant 18-2 dans le deuxième quart-temps pour mener 54-37 à la pause.

Mais Nantes en a vu d'autres, et n'a pas cédé à la panique, grignotant son retard dans le troisième quart-temps puis sur un 14-2 pour attaquer le dernier acte, dans lequel Ludovic Negrobar (14 points, 6 rebonds, 3 passes décisives, 2 contres) a brillé en scorant deux paniers à 3 points, sans oublier le dunk de Terry Smith (21 points) et la panier de René Rougeau (8 points, 5 interceptions) pour revenir à 77-75.

Dans une fin de match des plus tendues, c'est donc l'Hermine qui a tiré son épingle du jeu, avec encore une fois René Rougeau pour porter le coup fatal (81-83), Jordan Aboudou ayant ensuite manqué deux lancers qui auraient pu forcer une éventuelle prolongation.

Fos sur le fil

Trois semaines après son triomphe en Leaders Cup, Fos-Provence a renoué avec les bonnes habitudes : une victoire à domicile contre Souffelweyersheim (72-66). Et les mauvaises aussi... Auteurs d’un début de match tonitruant (42-24, 17e minute) dans le sillage de Nik Caner-Medley (17 points), les BYers se sont encore progressivement délités au fil de la rencontre, se retrouvant en grand danger dans le money-time (62-63, 37e minute) suite au show de Michael Oguine (21 points).

Il aura fallu deux tirs primés décisifs d’Édouard Choquet et un ultime dunk d'Allan Dokossi en contre-attaque pour assurer l’essentiel face à une équipe du BCS accrocheuse qui, malgré une première mi-temps, prouve qu’elle peut ambitionner tenir un vrai rôle de trublion en Pro B cette saison.

Blois et Lille au rendez-vous

Blois a redémarré la machine en signant un succès sans trembler devant Aix-Maurienne (83-65). Lancés par leur capitaine, Benjamin Monclar (11 de ses 14 points en premier quart-temps), les Blésois ont déroulé ensuite, avec un collectif qui a encore répondu présent (117 d'évaluation, 26 passes décisives sur 34 paniers inscrits) et notamment une belle efficacité de la part de Mbaye N'Diaye (14 points à 7/8 au tir) et Alexis Tanghe (14 points à 6/7).

Lille a également réussi une belle prestation offensive face à Saint-Chamond. Les Lillois ont dominé les débats pendant plus de trois quart-temps, et malgré les 23 points de Marcus Relphorde, le SBVG n'a jamais été en mesure d'inverser la tendance et le 13-3 passé par les locaux entre la fin du troisième et le début du quatrième quart-temps a scellé le sort du match (80-64).

L'hyperactif Luc Loubaki (17 points, 3 interceptions, 18 d'évaluation) a ainsi ponctué le quatrième quart-temps de deux actions décisives spectaculaires, un dunk et un 3 points, avant de laisser le duo Kelly-Kazadi conduire le LMB vers la victoire.