Essomé Miyem a choisi Lille

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Lille poursuit son recrutement tourné vers les jeunes joueurs à potentiel. En plus d'avoir conservé Louis Rucklin et Lorenzo Thirouard-Samson et d'avoir fait venir Yohan Choupas, le LMB a cette fois engagé le pivot Essomé Miyem (2,10 m, 19 ans), officiellement libéré par Strasbourg ce dimanche. Le petit frère d'Endy Miyem a d'ailleurs joué au Pôle France et en équipe de France avec Choupas et Lorenzo-Thirouard. Il se trouve d'ailleurs avec ce dernier en stage avec l'équipe de France U20 actuellement.

Après deux années à la SIG, dont la deuxième partagée avec le BC Souffelweyersheim où il a pu acquérir une vraie expérience de la Pro B (4,6 points à 49,6% de réussite aux tirs et 1,9 rebond pour 4 d'évaluation en 10 minutes sur 24 matches), le champion d'Europe U16 2017 va tenter de passer un cap sous les ordres de Maxime Bézin, qui semble très enthousiaste à l'idée de sa venue :