Et de trois pour Boulazac, défaite à domicile pour Chalon et Nancy, Quimper facile contre Rouen

PRO B

Ca va mieux pour Boulazac. Face à une équipe de Blois diminuée, le BBD d'Ivan Février (25 points et 8 rebonds) s'est imposé 75 à 62, signant ainsi sa troisième victoire de suite face à une formation de l'ADA qui a elle perdu trois matches consécutifs.

L'ADA Blois (4 victoires, 3 défaites) n'a cependant pas été distancée par l'Elan Chalon et le SLUC Nancy (4 victoires, 3 défaites) puisque les deux équipes ont perdu à domicile face à Saint-Quentin (4 victoires, 3 défaites) et l'Alliance Sport Alsace. A Gentilly, les Lorrains, fatigués, ont succombé au terme d'une rencontre serrée face à Obi Enechionyia (31 points à 10/18 aux tirs et 10 rebonds), Marquis Wright (27 points à 10/14 et 7 passes décisives) & co. De son côté, l'Elan a laissé le SQBB se détacher lors de la dernière période avec 27 points encaissés.

Enfin, après sa large victoire contre Saint-Chamond, Quimper n'a fait qu'une bouchée de Rouen (105-64), une équipe en grande difficulté (1 victoire, 6 défaites) sur ce début de saison.

Les résultats de la Pro B en ce 20 novembre 2021 :