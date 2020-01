Et si le pari Bercy du Paris Basket était réussi ?

PRO B

Crédit photo : Paris Basket

Cette fois-ci, pas de Neymar, Mbappe, de frères Karabatic au bord du terrain. Ou encore de Teddy Riner pour faire du catch en coulisse avec le Paris Basket. Seul Darko Peric, la star de la série "La Casa de Papel" - grand fan de la balle orange - faisait office de célébrité pour ce match de Pro B entre le Paris Basket et Aix-Maurienne.

Deux jours après l'événement de l'année en France sur le plan basket avec la première rencontre de saison régulière NBA de l'histoire dans l'Hexagone entre Milwaukee et Charlotte, on était curieux de savoir comment le public allait réagir pour un match opposant deux équipes de 2e partie de tableau de ... Pro B. Force est de constater que celui-ci à répondu présent. Selon les chiffres donnés par l'Équipe, 4823 spectateurs étaient présents à l'AccorHotels Arena, dans une configuration de 6800 places. Un chiffre pas loin d'un record d'affluence dans la division. Même si le but avant tout pour David Kahn, président du club, était d'attirer et de fidéliser un public. Car soyons honnête, il n'y aurait pas eu autant de spectateurs à la Halle Georges-Carpentier pour cette affiche. C'est donc un premier pari réussi.

Malgré la défaite de Paris, c'était la fête à Bercy (photo : Paris Basket)

L'expérience renouvelée l'année prochaine

Un match de Pro B à la télévision, c'est un événement très rare voire inespéré. Seule la finale de Leaders Cup à Disneyland et les finales de playoffs d'accession à la Jeep ELITE ont le droit aux honneurs de RMC Sport, diffuseur officiel du championnat de France professionnel de basket. Alors pour l'AMSB, 2e plus petit budget de la division, cet événement était LE match de l'année. Diffusé en direct et en prime sur RMC Sport 2, ce qui n'arrivera sans doute pas avant un bon moment pour ce club sous-médiatisé, certains joueurs avaient à coeur de faire le show, de se montrer à la télévision à l'image de Jaraun Burrows (45 d'évaluation) ou du spectaculaire Ronald March. Au terme d'une 2e mi-temps exceptionnelle (58-32) et d'un collectif soudé, Aix/Maurienne repartait de la capitale avec un succès autoritaire et de prestige (82-103). Gâchant un peu la fête des Parisiens et célébrant ce succès comme il se doit avec la cinquantaine de Savoyards présents.

Concernant l'ambiance, elle fût bonne. Le thème de la rencontre était bien entendu la célébration du Nouvel An chinois et cela a été respecté avec des animations à la mi-temps avec la traditionnelle "danse du dragon" et lors des temps-morts. Sans oublier bien sûr un maillot spécial pour l'événement porté par les joueurs parisiens. Par rapport au show américain de vendredi dernier, l'ambiance était plus familiale. Le Paris Basket n'existait pas il y a encore deux ans et a su attirer environ 5000 spectateurs. Là aussi, c'est un pari réussi.

Une semaine de basket en France qui se terminait donc sur une bonne note. Alors que les Bucks et les Hornets reprennaient l'avion pour les États-Unis, Aix/Maurienne rentrait en Savoie avec deux mini-bus. Pas le même monde... Et comme la NBA, le Paris Basket compte réinvestir les lieux l'année prochaine.

