Etienne Ca avec son frère Léopold à Antibes ?

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Les Ca pourraient faire équipe à Antibes à l'avenir. Les deux frères, Etienne et son cadet Léopold, sont susceptibles de rejoindre les Sharks la saison prochaine, comme évoqué mercredi concernant Léopold.

Etienne Ca (2,10 m, 22 ans), natif d'Ecully, a été formé au club de LyonSO jusqu'en 2016, avant de rejoindre l'Élan Chalon à 19 ans afin d'évoluer en Espoirs. Très vite dominateur à ce niveau, auteur d'une pointe à 51 d'évaluation et une place dans le cinq de la saison, il est passé professionnel en 2018. Inclu dans la rotation en 2018/19 (3,7 points à 64,5%, 2,6 rebonds et 0,5 contre en 10 minutes, sur 26 matchs de championnat), il a en revanche été moins utilisé par Philippe Hervé en 2019/20 (seulement 8 entrées, pour 4,3 points à 73,4% de réussite aux tirs, 2 rebonds et 0,3 contre pour 4,3 d'évaluation en 8 minutes) avant d'être contraint de mettre un terme à sa saison afin de se faire opérer du poignet.

Celui qui est devenu un mini-phénomène sur le réseau social TikTok n'a plus qu'une année de contrat avec l'Élan Chalon qui va le libérer, afin qu'il puisse parapher un contrat longue durée en Pro B, vraisemblablement pour une durée de trois ans.

Quant à son frère Léopold Ca (2,08 m, 21 ans), il est aussi passé par la formation lyonnaise avant de rejoindre le centre de formation de l'AS Monaco. En 2019/20, il a connu sa première aventure professionnelle à Saint-Quentin où il n'a eu qu'un faible temps de jeu.