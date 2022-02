Etienne Ca met officiellement fin à sa carrière, à 24 ans

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Les Sharks d'Antibes ont officialisé la fin de carrière de l'intérieur Etienne Ca (2,10 m), à l'âge de 24 ans. Le Lyonnais a été déclaré inapte à la pratique du sport professionnel à cause d'un soucis au poignet. Déjà lorsqu'il évoluait à l'Elan Chalon, il avait du passer sur la table d'opération pour soigner son poignet. Dans la foulée, à l'intersaison 2020, il s'était engagé avec son frère Léopold pour trois ans à Antibes, qui lançait alors un nouveau projet. Mais il n'a pas pu empêcher les difficultés collectives en 2020-2021, avec 4,7 points à 58% de réussite aux tirs et 3,2 rebonds en 16 minutes de moyenne, et il n'a pas été intégré au groupe professionnel en 2021-2022 à cause de son poignet.

L'ancien joueur de LyonSO va donc pouvoir se reconvertir, lui qui est déjà devenu un influenceur sur les réseaux sociaux depuis 2020, avec 1,7 million d'abonnés sur TikTok.