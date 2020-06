Evreux : Amadou Sidibé complète la raquette

PRO B

L'année dernière, Evreux avait fait une partie de son recrutement de joueurs étrangers en D2 Espagnole en enrôlant Jhornan Zamora et Stojan Gjuroski. Neno Asceric en a fait de même durant cet intersaison en enregistrant la signature d'Amadou Sidibé (2,03 m, 26 ans). Ce petit pivot musculeux débarque de Melilla, ville cotière autonome enclavée au Maroc.

EFFECTIF

Amadou Sidibé (26 ans, 2.03m) s'engage à l'ALM pour une saison en provenance de @melillabcto !

Réputé pour sa force physique et son sens du rebond, l'intérieur ivoirien était dominant en Espagne et au Portugal depuis trois ans.

— ALMEvreux (Officiel) (@ALMEvreux) June 16, 2020

Formé aux États-Unis entre 2012 et 2017 dans la petite fac de Fairfield (NCAA 1) basée dans le Connecticut, le natif du Bronx (New York) a démarré sa carrière professionnelle en LEB Silver, la 3e division espagnole. Sous le maillot d'Alicante, il réalise une première saison convaincante avec 10,7 points à 59% aux tirs et 7,7 rebonds pour 14,1 d'évaluation en 22 minutes. Son équipe échoue cependant en finale du championnat.

International ivoirien

Sidibé part ensuite en 1ère division portugaise pour la saison 2018/19 et explose sous les couleurs du SC Lusitania situé à Angra do Heroismo dans l'archipel des Açores. L'intérieur termine meilleur rebondeur et meilleure évaluation du championnat (16,6 points à 55% aux tirs et 13 rebonds pour 24,6 d'évaluation en 35 minutes). Des performances qui ne passent pas inaperçues et lui ont permis de s'ouvrir les portes de la sélection ivoirienne, dont il possède le passeport, ses parents étant nés dans ce pays.

Le nouvel intérieur de l'ALM s'est frotté à Marc Gasol lors de la préparation du Mondial 2019 mais n'a pu y participer pour un problème administratif de dernière minute (photo : FIBA)

De retour en Espagne lors de la saison écoulée, cette fois-ci en 2e division, il a continué à abattre son travail de l'ombre avec Melilla avec 10,1 points à 57% aux tirs et 6,6 rebonds pour 12,3 d'évaluation en 20 minutes.

Fort physiquement, solide rebondeur et défenseur, efficace sous les panneaux, à l'aise sur pick and roll où il possède un tir extérieur efficace, Amadou Sidibé possède toutes les caractéristiques pour réussir en Pro B.