Évreux : Antoine Wallez absent jusqu'à la fin de saison pour raisons personnelles

PRO B

Crédit photo : Antoine Bodelet

C'est une bien mauvaise nouvelle pour l'ALM Evreux. L'intérieur Antoine Wallez (2,05 m, 25 ans) ne rejouera pas cette saison. Dans un communiqué, le club normand a annoncé que le joueur ne pouvait continuer à jouer pour des "raisons personnelles et familiales". C'est un coup dur pour le joueur et pour le club : Antoine Wallez réalisait jusqu'ici un bel exercice 2021-2022, avec des moyennes de 9,3 points, 4,1 rebonds et 1,1 contre pour10,9 d'évaluation en 19 minutes par rencontre. Son temps de jeu depuis fin décembre avait néanmoins largement baissé.



L'ALM Evreux est dans une très bonne passe en Pro B. Avant d'être défaits à Nantes ce vendredi, ils ont enregistré 4 succès d'affilée en championnat, et même 7 sur les 8 derniers matches. Des victoires qui ont permis à l'ALM de remonter en flèche dans le tableau, après un début de saison catastrophique (notamment une série de 6 défaites de suite en Pro B). Au classement, les hommes de Neno Asceric sont dixièmes avec un bilan de 9 victoires et 10 revers.