Evreux : Antoine Wallez arrêté six semaines

PRO B

Contre Paris vendredi soir, l'ALM Evreux a pu aligner son nouvel intérieur Mathis Dossou-Yovo mais pas Antoine Wallez (2,02 m, 23 ans). Ce dernier a été victime d'une grosse entorse de la cheville mardi lors d'un match d'entraînement à Levallois et il a été arrêté pour six semaines rapporte Paris-Normandie. Avec "MDY", Fabien Paschal et Ruphin Kayembe se partagent actuellement le secteur intérieur.



Depuis le début de saison régulière de Pro B, Antoine Wallez tourne à 7,2 points à 47,2% de réussite aux tirs, 4,3 rebonds, 1,6 passe décisive et 0,6 contre pour 9,1 d'évaluation en 19 minutes.