Evreux : Antoine Wallez devrait manquer le reste de la saison

PRO B

Crédit photo : Sabine De Leest

Blessé à la cheville lors du dernier entraînement de l'année, le 31 décembre, Antoine Wallez (2,05 m, 24 ans) devrait finalement manquer le reste de la saison. C'est en tout cas ce qu'a déclaré son entraîneur Neno Asceric, en conférence de presse d'après-match contre Gries/Oberhoffen, samedi :

"Il (Antoine Wallez) va probablement se faire opérer de la cheville et donc manquer le reste de la saison."

Blessé à la cheville à 3 reprises au cours de l'année 2020 en 5 mois de compétition, la solution de l'opération est sûrement plus sage. Surtout dans une saison tronquée et dont on ne sait pas si elle ira à son terme. Le club est dores et déjà en quête d'un remplaçant.

Antoine Wallez a disputé 2 matchs de Leaders Cup (19 d'évaluation en 30 minutes) et 2 matchs de championnat (6,5 d'évaluation en 22 minutes) en 2020/21.