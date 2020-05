Evreux : Antoine Wallez prolonge, le meneur argentin Pedro Barral débarque

PRO B

Après l'arrivée d'Anthony Da Silva pour une année sous forme de prêt, l'ALM Evreux a officialisé samedi la prolongation pour deux saisons (un contrat 1+1) d'Antoine Wallez (2,04 m, 24 ans en juillet).

EFFECTIF

@Awallez1 prolonge son aventure avec l'ALM pour deux ans !

L'intérieur ébroicien, arrivé en provenance d'@EABasket49 l'été dernier, a montré au cours de cette saison un fort potentiel qu'il continuera donc de développer dans l'Eure.

https://t.co/SaZhKnRkSt pic.twitter.com/R7789o1IRH — ALMEvreux (Officiel) (@ALMEvreux) May 30, 2020

Arrivé l'été dernier d'Angers (N1) après trois saisons consécutives en Pro B, l'ailier-fort français a réalisé une saison somme toute intéressante : 6,2 points, 3,8 rebonds et 1,3 passe pour 7,7 d'évaluation en 17 minutes. En prolongeant son aventure dans la capitale euroise, le natif de Grande-Synthe aura la volonté de franchir un cap sous les ordres de Neno Asceric tout en continuant d'apporter son énergie, sa dureté sur l'homme et sa défense.

Pedro Barral, l'homme d'un club

L'entraîneur serbo-autrichien a jeté son dévolu sur Pedro Barral (1,87 m, 25 ans) pour diriger le jeu de l'ALM Evreux à la rentrée prochaine. Il débarque du club d'Obras (14e sur 20), basé à Buenos Aires, dont il portait les couleurs depuis 2011. Cette saison, le meneur argentin tournait à 17,6 points, 3,9 rebonds, 5,6 passes en 30 minutes. Ce qui en faisait le 8e meilleur marqueur et 2e meilleur passeur de la Liga.

Nuestro base y capitán, @pepobarral, continuará su carrera profesional en Francia y jugará para el ALM Évreux Basket.

¡Te deseamos el mayor de los éxitos, Pepo!

Las puertas de Obras Sanitarias siempre estarán abiertas para tu vuelta. Te vamos a extrañar.#PepoEsObras

En ayant joué autant d'années pour son équipe de coeur, "Pepo" est rentré dans l'histoire du club en étant le joueur le plus capé (349) et celui ayant délivré le plus de passes décisives (1168).

En progression constante au fil des années, ses efforts ont été récompensés en étant d'abord nommé dans le 5 majeur de la ligue la saison dernière et surtout par deux sélections en équipe nationale d'Argentine en février dernier lors des fenêtres internationales. Barral a ainsi croisé la route de Jhornan Zamora, l'arrière de l'ALM, qui est en passe de prolonger selon nos informations. Un maillot argentin que le natif de Moron avait porté chez les jeunes, lors de la Coupe du Monde U19 (2013) et le tournoi des Amériques U18 (2012).

Adversaires en sélection mais (futurs) coéquipiers à Evreux : Barral - Zamora, un binome latino intriguant (photo : FIBA)

Si Jhornan Zamora était le premier vénézuelien de l'histoire à s'engager avec Evreux l'an passé, Pedro "Pepo" Barral est quant à lui le premier joueur argentin à parapher un contrat avec l'ALM. Sa nationalité fait de lui un joueur extra-communautaire, considéré donc comme un joueur américain.

Excellent en pénétration, possédant un très bon premier pas, doté d'un QI basket élevé, il partagera la mène avec Anthony Da Silva. Neno Asceric met ainsi l'accent sur l'intelligence et la vision de jeu à ce poste. Reste que l'arrivée de ce joueur dans un environnement et un championnat inconnus est un pari.