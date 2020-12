Évreux : Austin Tilghman arrive comme pigiste médical

PRO B

Pedro Barral absent jusque fin janvier, l'ALM Evreux s'est montrée très réactive. Hier soir, le club eurois a annoncé la venue du meneur américain Austin Tilghman (1,85 m, 25 ans).

Pour pallier à l'indisponibilité de Pedro Barral, l'ALM a trouvé son nouveau meneur en la personne d'Austin Tilghman (1,85m - 25 ans) !



Élu meilleur meneur du Portugal et dans le 5 majeur de la division

Formé dans la petite université de Monmouth (New Jersey) entre 2014 et 2018 où il fût le coéquipier de Justin Robinson (ex-Chalon), il termine son année senior avec une moyenne de 11 points, 5,5 rebonds et 5,9 passes en 33 minutes. Dans sa conférence, la MAAC, il a notamment défier son nouveau coéquipier, Amadou Sidibé. Cependant, Tilghman ne trouve pas de contrat à l'issue de ses études. Ce n'est qu'en 2019/20 qu'il lance sa carrière professionnelle. Au Portugal, sous les couleurs de Barreiro, il est élu meilleur meneur de jeu de la première division et fait parti de l'équipe idéale du championnat. L'Américain termine l'exercie avec une moyenne de 17,7 points, 5,3 rebonds et 5,1 passes en 30 minutes de jeu.

Le natif de Wilmington (Delaware), fief du nouveau président des États-Unis, venait à peine de retrouver un club, toujours au Portugal, avec Esgueira. N'ayant disputé qu'une seule rencontre, son agent (David Pick) a donc préféré le faire venir en France et à Evreux plus précisément pour obtenir une plus grande visibilité.

Meneur tanké (97 kg) - il possède un passé de footballeur américain en tant que running back - attiré par le shoot "midrange area", plutôt bon sur pick and roll et bon défenseur, Tilghman doit débarquer en Normandie d'ici quelques jours et va avoir quelques semaines pour se faire repérer en France.