Évreux : Bangaly Fofana (encore) pigiste de Thibault Daval-Braquet

PRO B

Crédit photo : Jacques Cormarèche

En grande difficulté depuis le début du championnat de Pro B, la lanterne rouge Evreux a jeté son dévolu sur Bangaly Fofana pour renforcer son secteur intérieur. Comme annoncé dimanche, il arrive en tant que remplaçant médical, après la blessure au genou du pivot Thibault Daval-Braquet.

Formé à l'ASVEL et champion de France en 2009, Fofana a passé la majeure partie de sa carrière en Betclic Elite. Entre 2014 et 2020, il est passé par la SIG Strasbourg, l'AS Monaco (où il ira jusqu'en finale en 2018) et au BCM Gravelines-Dunkerque. Il a terminé la saison passée avec la JL Bourg pour laquelle il a disputé 12 matches (1,7 point et 1,6 rebond pour 7 minutes en moyenne par match).

Bangaly Fofana retrouve donc la Normandie qu'il avait quitté en 2014 après ses deux années au STB Le Havre. Avec 342 matches de Betclic Elite au compteur Fofana n'a jamais connu la Pro B. Son baptême du feu pourrait se faire dès vendredi contre le leader Saint-Chamond. Le défi sera de taille après avoir perdu le derby contre l'avant-dernier Rouen.