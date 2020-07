Evreux : Figure locale, l'ancien meneur international Sylvain Grzanka prend sa retraite

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

C'est une page du basket ébroicien qui se tourne. Véritable figure locale, Sylvain Grzanka (64 ans) a officiellement pris sa retraite de la fonction publique le 30 juin. Né à Evreux et formé à l'ALM il y a un demi-siècle, l'ancien meneur de jeu a été repéré três tôt. Membre de l'Equipe de France jeunes et juniors, Sylvain Grzanka a connu en tout 23 sélections nationales avec la grande Équipe de France entre 1974 et 1979. Tout en honorant le maillot Bleu pour la section militaire. Un parcours unique pour un Ébroicien à cette période.

Désormais intendant à l'ALM Evreux

Parti de la capitale euroise à 19 ans, Sylvain Grzanka a évolué dans de grandes institutions du basket français : Antibes (1975/80), Limoges (1980/81), Caen (1981/85) et La Rochelle (1985/90). Sa carrière terminée, il se tourne alors vers le coaching, d'abord chez les femmes avec l'Evreux AC en N2 (1994/98) puis rejoint l'ALM Evreux comme entraîneur des Espoirs et coach-assistant de l'équipe professionnelme dirigée à ce moment là par Éric Fleury (1998/00). Parti à Dieppe entre 2001 et 2003, il permet l'équipe masculine de monter de la NM3 à NM2. En 2006, il revient définitivement à l'ALM Evreux, son club de toujours. Assistant chez les pros, il aura connu 4 entraîneurs différents : Rémy Valin, Laurent Pluvy, Laurent Sciarra et enfin Fabrice Lefrançois. Sylvain Grzanka ne quitte pas pour autant le club. Dorénavant, l'ancien meneur de jeu va occuper à partir de la saison prochaine la fonction d'intendant du club.

À l'Hôtel de ville, Sylvain Grzanka s'est vu remettre la médaille de la ville par le maire Guy Lefrand (photo : ALM Evreux)